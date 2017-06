Foto: jean schweitzerrrr

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg: Forældre bliver kompenseret for dyre frokostpenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg: Forældre bliver kompenseret for dyre frokostpenge

Køge - 09. juni 2017 kl. 09:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været fejl i den metode, som betalingen af frokostordningerne i Køge Kommunes børnehaver er udregnet på. Som DAGBLADET Køge tidligere har skrevet indstiller enigt Børne- og Uddannelsesudvalg nu til Byrådet, at det beløb, som er betalt for meget, skal betales tilbage til forældrene.

Der bliver gnasket gulerødder, spist fiskefrikadeller og smurt rugbrødsmadder i stor stil i Køge Kommunes daginstitutioner. I godt 22 ud af de 35 institutioner er der en frokostordning, hvor maden enten bliver lavet på stedet, eller leveret udefra. Madordningen er forældrebetalt, og opkræves ud over den månedlige betaling for institutionspladsen. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

I slutningen af 2016 blev Køge Kommune opmærksom på en fejl i den måde, som forældrebetalingen for frokostordningerne bliver udregnet på. Siden 2010 har forældrene nemlig også betalt for udgifter til den strøm, der bruges til produktion af frokosten. Det er en fejl, som Børneudvalget nu har fundet en mulighed for at rette på.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har undersøgt, hvilke muligheder, der er i lovgivningen, når det gælder tilbagebetaling. Efter drøftelser med både Kommunernes Landsforening og advokat DLA Piper, er man kommet frem til, at loven giver mulighed for at betale penge tilbage for årene 2010-2016. Det betyder altså, at alle de forældre, der er blevet opkrævet for mange penge i frokostordninger, nu bliver kompenseret.

- Det har hele tiden været magtpåliggende for Børneudvalget at finde en løsning, som retter mest muligt op på den fejl, der er begået. Jeg er selvsagt rigtig glad for, at det kan lade sig gøre - og det er et enigt udvalg, der nu sender indstillingen videre til Byrådet, siger Thomas Kielgast (SF), formand for Børneudvalget.

Det beløb, der er opkrævet for meget, drejer sig om op til 37 kroner pr. barn pr. måned. Den formelle beslutning om tilbagebetaling tages af Byrådet den 20. juni. Herefter går Børne- og Uddannelsesforvaltningen i gang med de mange beregninger, det kræver, at tilbagebetale beløbene for årene 2010-2016. Ingen forældre skal selv gøre noget i forbindelse med tilbagebetalingen, oplyser kommunen.

relaterede artikler

Fordobling: Regningen for ulovlige frokostbetalinger vokser 27. maj 2017 kl. 12:02

Udvalg sender beslutning om millionbesparelser videre 09. maj 2017 kl. 17:03

Ulovlige frokostopkrævninger: Pædagoger frygter fyringer 01. maj 2017 kl. 16:13