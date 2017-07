23-årige Jakob Mundt fra Køge fik alt det, han havde håbet på og meget mere ud af et praktikforløb i USA. Jakob lever med social angst, men via praktikforløbet har han fået mange redskaber til at imødegå sine udfordringer, og nu er han klar til at afslutte sin uddannelse som faglært væksthusgartner. Foto: Anders Fallesen

USA-praktik har åbnet Jakobs verden

Jakob er til daglig elev på Vilvorde under Roskilde Tekniske Skole og er netop nu som PBE-lærling ved at uddanne sig til faglært væksthusgartner på produktionshøjskolen Klemmenstrupgård. Han har i en stor del af sit liv levet med social angst og en mild Aspergers-diagnose. Det var derfor med en snert af nervøsitet og skepsis, at han greb planerne om et 10 ugers praktikforløb i »Meadowlark Botanical Gardens« i delstaten Virginia an, da han tilbage i marts forlod de trygge rammer i Køge, fortæller han til DAGBLADET.