Trods medhold fra flertal: Firma overvejer at flytte

CoolTrade vil gerne udvide sin virksomhed i Algestrup og har derfor søgt landzonetilladelse. Tirsdag sagde et byrådsflertal ja, mens S og EL stemte imod i en sag, der trækker tråde til lignende sager fra Højelse og Vedskølle - alle kredsende om erhvervsudvikling i landsbyer.

Et flertal i Køge Byråd besluttede tirsdag at give virksomheden CoolTrade tilladelse til at udvide på adressen i Algestrup, skriver DAGBLADET.

Imod beslutningen var S og EL, der havde begæret sagen i byrådet. Partierne opfordrede beboerne i de to naboejendomme, hvorfra der var kommet indsigelser, til at klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

Klagerne betyder, at CoolTrades ejer Mads Evendorf nu kraftigt overvejer at flytte. Virksomheden har fået positive tilkendegivelser fra forvaltningen og har svært ved at forstå den politiske uenighed i sagen.

- Og når vi så står over for klager til Planklagenævnet med sagsbehandlingstider på op mod 12 måneder, ser jeg umiddelbart som eneste løsning, at vi rykker et andet sted hen. Virksomheden og dens fremtidige udvikling skal ikke hæmmes yderligere, siger han til DAGBLADET lørdag.

Dét ærgrer i den grad, Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

- Jeg synes, at det er sindssygt ærgerligt, at vi åbenbart ikke kan rumme sådanne virksomheder. I min optik er vi nødt til at hæve overliggeren og kigge på almenvellets interesser, og hvad der er til gavn for hele kommunen, siger hun og peger på, at de medfølgende arbejdspladser og skatteindtægter fra en udvidelse vil være rene gevinster.

Erling Larsen (S) udtrykker ærgrelse over, at CoolTrade nu overvejer at flytte, men fortæller, at man i Socialdemokraterne står fast på, at virksomheder bør flytte til erhvervsområder, når de vokser ud af deres rammer.

- Vi er selvfølgelig ikke være ligeglade med skatteborgerne, men jeg synes da, at man skal give systemet en chance i sådan en sag, siger han til DAGBLADET.

