Tricktyv udgav sig for at være fra kommunen

En ældre kvinde fra Nørre Boulevard i Køge blev torsdag formiddag udsat for tricktyveri af en mand, der udgav sig for at være fra Køge Kommune. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til DAGBLADET Køge.

Manden ringede på døren klokken 11.30 og sagde, at han skulle sætte navn på kvindens rollator. Kvinden lukkede ham derfor ind. Manden var flere steder rundt i lejligheden og bad også om en nøgle til kvindens skrivebord, hvilket hun gav ham. Manden forlod efterfølgende lejligheden, men oplyste, at han ville vende retur inden for ti minutter. Det gjorde han dog ikke.

Da kvinden kort efter talte med sin familie i telefonen, undrede de sig over, at hun fortalte om besøget af manden fra kommunen, og de tog derfor hen til hende. Her kunne de konstatere, at der var forsvundet både kontanter og smykker.

Kvinden beskriver manden som mørkhåret og iført hvide træsko.