Tricktyv smuttede halskæde af mand

Manden var ude for at køre en tur på sin el-crosser, da to kvinder spærrede vejen for ham, så han var nødt til at stoppe.

Den ene kvinde tilbød ham en guldkæde, men manden ønskede ikke at modtage kæden. Kvinden insisterede på at give ham guldkæden og gav ham derfor kæden på.

Derved lykkedes det kvinden at få taget mandens Bjørn Borg guldhalskæde af, som han havde om halsen.