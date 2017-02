Send til din ven. X Artiklen: Tricktyv hævede 7000 på kortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyv hævede 7000 på kortet

Køge - 06. februar 2017 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 48-årig kvinde fra Køge anmeldte fredag, at hun om morgenen klokken 8.50 havde købt noget kaffe i kiosken på Køge S-station.

På vej mod perronen bemærkede hun, at to udenlandske mænd fulgte efter hende - den ene foran og den anden bagefter. Den forreste spurgte hende på engelsk, mens han satte gang-hastigheden ned, hvilket tog der kørte til København. Efter at fået oplysningerne kiggede de to mænd på hinanden og forsvandt kort efter i et tog mod København.

Senere på dagen blev den 48-årige kvinde ringet op af banken, der kunne oplyse, at der var hævet 7.000 kroner på hendes konto. Det beløb kendte offeret ikke noget til og kunne konstatere, at hun havde fået sit dankort stjålet. Kvinden mistænker de to udenlandske mænd.

Manden, som talte med hende er østeuropæisk af udseende. Han er 20-25 år, 170-175 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har sort mellemlangt hår og sort skæg. Han var iført en mørk, lang uldjakke.

Manden han fulgtes med er også østeuropæisk af udseende. Hen er cirka 170 centimeter høj, spinkel og har sort hår. Politiet forsøger nu at finde frem til de to mistænkte.

Politiet vil erindre om vigtigheden af at skjule PIN-koden, når et betalingskort anvendes til betaling. Uden afluret PIN-kode er et betalings- eller hævekort intet værd for en tyv, idet kortet ikke kan bruges til hævning af kontanter eller varekøb efter et tyveri. Kontakt politiet straks, når et betalingskort er blevet stjålet, og sørg for hurtig spærring af kortet via kortudstederen, lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi.