Tredje rotteangreb på et år lukker klubhus

Køge - 17. maj 2017 kl. 13:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klubhuset i Rishøj Boldklub er lukket, efter at der er konstateret rotter. Det er tredje gang på et år, at der må sættes ind over for de små skadedyr i de pavilloner, som klubhuset består af. Det skriver DAGBLADET Køge.

Første gang, der blev konstateret rotter, var i maj sidste år, og nøjagtig et år efter kan klubbens formand konstatere, at det trods flere indsatser ikke er lykkes at komme rotterne til livs. Derfor har klubben i samråd med kommunens tekniske eksperter valgt at lukke klubhuset, indtil det kan erklæres rottefrit.

- Vi skal ikke have nogen børn, der bliver bidt eller bliver syge. Derfor besluttede vi at lukke det. Da vi kunne se, at giften og fælderne ikke hjalp nok, var der ikke så meget andet at gøre, siger formand for Rishøj Boldklub, Martin Grebak.

ETK Køge, der er kommunens ansvarlige for skadedyrsbekæmpelse, har endnu ikke en vurdering af, hvor lang tid det bliver nødvendigt at holde klubhuset lukket.