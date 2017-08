Se billedserie Efter en lang sejltur rundt om Hven, var det trætte besætninger, der vendte hjem til Køge søndag nat.

Travl weekend for sejlere

Køge - 24. august 2017

Sidste weekend blev travl for medlemmer af Køge Sejlklub (KJS) med konkurrencer og sejladser mange steder i landet.

KJS havde to L23 både og en gast med til DM, som blev afholdt i Vejle. Efter den første dag med fem sejladser, lå de to Køge både på en første- og andenplads. Dagen efter tabte den førende båd fra Køge desværre det hele i et vindhul. Men alligevel rigtigt flot med en anden- og tredjeplads til to Køge-både.

I weekenden var der også Super DM - mange bådtyper samles og holder et fælles arrangement. Der skulle efter sigende være 78 både samlet. Her havde KJS to gaster med på en 40 år gammel båd - en Molich X meter. Båden blev sejlet af konstruktøren selv og sluttede på en samlet andenplads.

Køge Sejlklubs windsurfere var til et surf arrangement i Veddelev surf klub i på Roskilde fjord for surfere i alle kategorier - blandt andet med klubstafet, som gav en andenplads til Køge Sejlklub. - Surferne tilskriver resultatet vores særprægede spot i Køge Marina, hvor man virkelig bliver god til at krydse op i vinden, fortæller Ebba Glückstadt fra Køge sejlklub.

Da det blæste op senere på dagen, blev der gennemført en times distancesejlads, hvor der blev sejlet med GPS mellem ni og 37 km på en time af begyndere og mere øvede. Der kunne Køges surfere ikke helt følge med de store drenge, men lå fint midt i feltet.

Køge Sejlklub havde arrangeret en ny kapsejlads Hven rundt.

Otte både gik afsted lørdag morgen. Vinden var gunstig for spiler sejlads, så mange af bådene kunne holde spilleren oppe til ud for Malmø. Da det gik bedst, var nogle både oppe på 11,5 knob andre sejlede hyggesejlads. En båd udgik på grund af defekt schekel til storsejlsbommen. De uheldige sejlere valgte at gå til Dragør og var til gengæld så heldige, at der var havnefest med blandt andre kopibandet Die Herren. Det blev en festlig aften. De øvrige både gennemførte - den hurtigste på 13 timer og 50 minutter. Alle både var hjemme i Køge havn først på natten søndag med godt trætte besætninger.

Venskabsklubben Køge Motorsejlere havde desuden inviteret på familietur til Hundige.