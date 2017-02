Trafikken glider fornuftigt trods flere biler

Som formand for Teknik- og Miljøudvalget er hun sammen med udvalgskollegerne blevet orienteret om status for de i alt 42 signalanlæg i Køge Kommune, hvoraf fire ejes og drives af Vejdirektoratet.

Nøglen er selvsagt, at man holder øje løbende, for trafikmønstrene ændrer sig ofte i disse år, hvor vejene skiftevis åbnes og lukkes, mens byudviklingen i især Køge by tager fart, fortæller Mette Jorsø.

- Lige nu er der heldigvis et stabilt mønster, men det skal vi holde vågent øje med. Også i forhold til, at den kommende perronbroen over banen snart medfører, at Ivar Huitfeldtsvej spærres midlertidigt, hvilket igen gør, at man må søge andre veje, siger Mette Jorsø til DAGBLADET.