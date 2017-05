Trods en generelt trængt økonomi for 2017, der nu medfører kassetræk, dæmpede anlægsambitioner og større sparebehov, er der imidlertid også lyspunkter; kommunen er således fortsat begunstiget af faldende ledighedstal, og pengene derfra er med til at lukke andre økonomiske huller. Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Trængt økonomi: Løbske udgifter dæmper ambitionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trængt økonomi: Løbske udgifter dæmper ambitionerne

Køge - 18. maj 2017 kl. 13:49 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uforudsete udgifter til især sårbare børn og voksne presser Køge Kommunes økonomi for 2017 voldsomt, skriver DAGBLADET.

Det får nu et enigt økonomiudvalg til at nedjustere forventningerne og dæmpe anlægsambitionerne for de kommende år. Derudover skal et beløb i størrelsesordenen 5-25 millioner kroner hives op af kommunekassen, fortæller borgmester Flemming Christensen (K).

- Vi har gang i så mange anlægsprojekter netop nu, at vi har valgt at sætte nye initiativer på pause. Det, som godt kan vente lidt, får lov at vente, siger borgmesteren til DAGBLADET og tilføjer, at de fremtidige projekter i anlægsplanen nu skal granskes og prioriteres.

Socialdemokraternes gruppeformand Marie Stærke er glad for, at enigt økonomiudvalg vil prioritere kernevelfærd over anlæg. Sparebehovet skal i mindst muligt omfang gå ud over netop den borgernære velfærd, slår hun fast.

- I mangel af bedre måde at formulere det på, vil jeg sige, at det ikke kan nytte noget, at vores normalt fungerende børn og ældre skal betale regningen, når udgifterne til vores børn og ældre med specielle behov stiger uventet, som det er tilfældet her, siger hun til DAGBLADET.

Økonomiudvalget beder på tirsdag byrådet om at sænke forventningerne til overskuddet på den primære drift fra tre til to procent, hvilket svarer til en nedjustering på cirka 25 millioner kroner.