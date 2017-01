Toiletter åbnes op for at stoppe uværdige handlinger

Efter at DAGBLADET beskrev problematikken i forsommeren sidste år, valgte Køge Kommune i august at oprette en sms-løsning, så man igen kunne få adgang til de ellers aflåste toiletter. De uværdige handlinger er siden blevet færre, oplyser forvaltningen nu til Ejendoms- og Driftsudvalget; men der findes med jævne mellemrum fortsat afføring og toiletpapir uden for toiletterne, muligvis fordi informationen udelukkende står på dansk, eller at det for nogen er for besværligt at indtaste et otte-cifret telefonnummer for at få adgang.