Tog kvælertag på kæresten og bankede hjælper

En mand, der ville hjælpe en kvinde, fik bank og blev truet, da han blev vidne til og ville afbryde en 20-årig mand, som tog kvælertag på kvinden. Episoden skete natten til lørdag i Jernbanegade i Køge. Manden så parret, og at det gik voldsomt for sig imellem de to. Han gik hen til dem og spurgte: »Hvad sker der«, da den 20-årige slap taget om kvindens hals, vendte sig om og slog ham flere gange med knyttede næver. Manden, der var vidne, slap fri og løb væk, men den 20-årige løb efter ham og truede med, at han ville stikke ham ned. Overfaldene blev meldt til politiet klokken 03:04 og cirka en halv time efter var gerningsmanden anholdt. Han er sigtet for vold og trusler.