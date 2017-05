Se billedserie Fotos: Jesper From

Tøserunden badet i sol

Køge - 27. maj 2017 kl. 13:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kunne ikke have drømt om et bedre vejr. For 27. gang blev der i dag, lørdag, holdt Tøserunden. Og de omkring 3000 cyklende kvinder i alle aldre fik en helt igennem fantastisk cykel- og naturtur.

Ikke en sky på himlen og lige lidt vind til at afkøle.

Nogle havde »travlt« med at tilbagelægge de 113 smukke kilometer, mens andre tog det som en hyggetur, hvor åndedrættet ikke blev mere anstrengt end, at der var god luft til at sludre.

Da den første håndfuld ryttere havde krydset målstregen på havnen, havde den hurtigste kørt med imponerende 35 km/t i gennemsnit.

Noget langsommere gik det for Jette Krusaa fra Jyllinge. Men her hører det også med til historien, at hun har rundet 76 år og stillede til start for 25. gang. Hun kunne glæde sig over at hendes mand og søster stod klar på havnen med banner, dannebrogsflag og røde roser til den seje pensionist.

