Tøse-Runden skaber igen folkefest på Køge Havn

"Det er jo ingen hemmelighed at forårsvejret ikke ligefrem har været optimalt. Det har vi da også godt kunne mærke, men nu, hvor foråret for alvor begynder at slå igennem, har vi virkelig fået travlt igen, og det strømmer dagligt ind med tilmeldinger til arrangementet", fortæller Ole Poulsen fra Køge Sportsevent, der arrangerer Tøse-Runden.

"Der kommer til at ske en masse spændende ting. F.eks. bliver der et område, hvor børnene kan prøve at cykle under mottoet "gør dut barn sikker i trafikken", der bliver en række udstillere, ligesom havnens restauranter har gjort klar til at betjene de mange tusinde gæster med mad og drikke. Musikalsk underholdning bliver der også, så det er blot at tage en tur til Køge Havn og opleve den fantastiske stemning, der altid er i forbindelse med Tøse-Runden", siger Ole Poulsen.