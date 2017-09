7 års fødselsdag hos Din Tøjmand i Køge markeres bl.a. med en konkurrence, hvor kunderne kan vinde på købsbonen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tøjmand fejrer fødselsdag med præmier for 25.000 kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøjmand fejrer fødselsdag med præmier for 25.000 kr.

Køge - 14. september 2017 kl. 11:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er gået rigtig stærkt for Din Tøjmand, Torvebyeni Køge, som i disse dage kan fejre sin 7 års fødselsdag, med et stort opsat fødselsdagssalg. Først kom der yderligere en butik til i Næstved, og senest også en i Nykøbing F., men alligevel holder de to brødre Dennis og Carsten Nielsen fødderne solidt plantet på orden. Det er service, faglighed og et smil, der fortsat tegner brødrenes butikker, og sådan skal det fortsat være. Det skriver LørdagsAvisen.

"Vi er her jo, populært sagt, for kundernes skyld," siger Dennis Nielsen, og det er fortsat sådan, at jeg skal bruge min tid her i Køge, mens Carsten hovedsalig skal tage sig af

butikkerne i Næstved og Nykøbing F.

Din Tøjmand har valgt at fejre de første 7 år i Køge med en ekstra indsats, der kan få Køgenserne op på mærkerne. Det er lykkedes, med hjælp fra leverandører, at skaffe mere end 25 præmier til en samlet værdi af over kr. 25.000, - der trækkes lod om blandt alle de kunder, der handler hos Din Tøjmand i Køge i de næste 14 dage. Fra og med fredag den15. september til og med lørdag den 30. september kl. 14.00 indgår alle bon' er fra køb hos Din Tøjmand i Køge i konkurrencen.

"Det foregår på den måde, at når kunden får en bon for sit køb, kører vi samtidig en kopi ud, som vi skriver kundens navn på og ligger i en kasse. Lørdag den 30. september kl. 14.00 udtrækker vi så alle vinderne, men det er en betingelse, at man er til stede," fortæller Dennis Nielsen fra Din Tøjmand.