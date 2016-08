To andre blandede sig i politiets arbejde og kom med nedsættende bemærkninger om politiet. Derfor blev en 20-årig mand fra Køge og en 28-årig mand fra Ringsted også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

To mænd skubbede og spyttede på buschauffør

To unge mænd på 17 åg 22 år blev fredag eftermiddag anholdt og sigtet for vold mod en buschauffør ved Ølbycenteret. Det skriver DAGBLADET Køge.

Da politiet ankom blev begge passagerer anholdt. Den 22-årige satte sig dog så voldsomt til modværge, strittede imod og sparkede vildt omkring sig, lige som han kom med nedsættende udtalelser mod politimændene, at han også blev sigtet for overtrædelse af straffeloven og ordensbekendtgørelsen for det.

Stemningen mod politiet var på et tidspunkt så ophidset, at politiet var nødsaget til at anvende staven for at kunne gennemføre arbejdet. Begge anholdte blev løsladt efter endt sagsbehandling, men vil høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.