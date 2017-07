Pingvinen Pelle deler gratis is ud til børnene.

Tivoli holder havnefest på marinaen

Køge - 08. juli 2017 kl. 11:06

Køge: Der vil være gratis slik, popcorn og is til børnene, kolde fadøl til de voksne og masser af musik og forlystelser at kaste sig ud i, når Ankers Tivoli for første gang byder velkommen til havnefest og kræmmermarked på Køge Marina.

Det sker fra fredag den 14. til søndag den 16. juli.

- Vi kommer fra Bjæverskov og rejser land og rige rundt for at skabe en glad og festlig stemning - og syntes vi, at det var på tide også at gøre det i vores egen kommune. Vi er rigtig glade for, at borgmester Flemming Christensen også syntes, der skulle findes en plads til os. vi havde faktisk allerede tilladelsen sidste år, men vi ventede, så den nysåede plæne kunne blive mere stærk. Vi er jo ikke ude på at ødelægge noget, siger Anne Olsen fra Ankers Tivoli.

Hun er spændt på at se, hvor stor den lokale opbakning til arrangementet er. Udover havnefesten vil der være kræmmermarked både for voksne og børnene, der kvit og frit kan sætte deres legetøj og andre ting til salg.

- Og så har vi nogle rigtig gode navne på scenen. Blandt andre Page Four og Humørekspressen - sidstnævnte spiller danske sange i festteltet. De er faktisk nået helt til tops på Dansktoppen, fortæller Anne Olsen.

Også lokale navne som Kim Schwartz, Køge All Stars og Ronni Garner er på plakaten. Garner optræder ligesom ved sidste års Køge festuge sammen med den folkekære Linse Kessler.

- Der er gratis entre alle dage. Alle skal have mulighed for at komme ind og vi gør rigtig meget ud af at være et børnetivoli, selvom vi også har forlystelser for de voksnen, som for eksempel vores flyvende tæppe Ali Baba.