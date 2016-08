Foto: Kenn Thomsen

Tillidsmand: Vi tør ikke give bøder til udlændinge

Køge - 26. august 2016 kl. 14:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod den 55-årige færdselsbetjent, der er tiltalt for bedrageri og pligtforsømmelse, har skabt en dyb frygt i den afdeling hos Midt- og Vestsjællands Politi, hvor han var ansat.

Det kom frem på retssagens dag to torsdag i Retten i Roskilde, skriver DAGBLADET Køge.

Her vidnede blandt andet tillidsmanden i Midt- og Vestsjællands Politis Tungtvognscenter Øst, som færdselsafdelingen er en del af.

- Stemningen har været meget dårlig. Folk har været nervøse for at modtage kontanter. Jeg har flere gange været bisidder, når pengene skulle tælles op, sådan at vi talte dem sammen foran den sigtede, pakkede dem i en kuvert og sikrede os, at kvittering var der, inden den blev kørt til politistationen i Roskilde, sagde tillidsmanden, der også har været makker i politiets videobil sammen med den tiltalte betjent.

Når en udenlandsk bilist standses for en færdselsforseelse i Danmark og skal have en bøde, er det almindelig procedure, at betjentene skal opkræve beløbet kontant på stedet. Sagen mod den 55-årige færdselsbetjent handler om, hvordan de penge er blevet håndteret efterfølgende.

Betjenten er sigtet for i seks tilfælde at have stukket pengene i egen lomme, underbygget af at Den Uafhængige Politiklagemyndighed har fundet gennemslagseksemplarer af udskrevne bøder i hans hjem og på hans kontor fra sager, som aldrig er blevet oprettet i politiets systemer.

Men den 55-årige betjents forsvarer, Martin Cumberland, havde i går indkaldt en række vidner, der tegnede et billede af en politikreds, hvor man ingen procedure havde for, hvordan pengene efterfølgende skulle afleveres. Nogle gange blev kontanterne blot lagt på disken i vagtcentralen, fortalte vidner fra både Midt- og Vestsjællands Politikreds og fra Rigspolitiet.

I kølvandet på anholdelsen af den 55-årige betjent i april 2014 blev der en måned senere udarbejdet et sæt retningslinjer. Men færdselsbetjentenes tillidsmand fortalte i retten i går, at kollegerne stadig føler sig utrygge ved håndteringen, og at det har konsekvenser for det arbejde, som de i dag udfører på vejene i politikredsen.

- Jeg har ikke skrevet en eneste udlænding siden min kollegas anholdelse. Jeg synes stadig, det halter, og jeg har også modtaget flere henvendelser fra andre kolleger i afdelingen. Man lader ikke være med at standse udlændinge, men man vælger at bruge sin påtaleret i stedet for at give ham en bøde, sagde tillidsmanden.

