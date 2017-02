Primus motorer i salg og distribuering af Hummerøllen, John Christensen fra Depot Køge (tv) og Thomas Madsen fra Hugo?s Kælder (th) overrækker checken på kr. 8.361,50 til formand for Hummeren, Flemming Reick. (Foto: jcj).

Tilfredsstillende salg af Hummer-øllen

Køge - 16. februar 2017

I foråret 2016 præsenterede Foreningen Hummeren en særlig Hummerøl på fad og på flaske. Den smagfulde øl var brygget på Vestfyn og distribueret gennem Depot Køge. Hummerøl har været solgt i Hugo's Kælder samt i flere lokale supermarkeder og restauranter.

Mandag den 13. februar kunne Foreningen Hummeren så gøre status for salget af Hummerøl og hvor meget den økonomisk har tilført projektet hvis hovedsigte er at bygge en rekonstruktion af Hummeren, der var et af Kong Christian 4's krigsskibe, som byggedes i starten af 1600-tallet.

John Christensen fra Depot Køge og Thomas Madsen fra Hugo's Kælder kan berette, at der er solgt ca. 4.500 flaskeøl og 137 fustager. Donationen fra dette salg er løbet op ialt kr. 8.361,50 som primus motorerne i salget af Hummerøllen, John Christensen og Thomas Madsen kunne overrække til formanden for Hummerens bestyrelse, Flemming Rieck.

Om Hummerøllen vender tilbage har bestyrelsen for Hummeren endnu ikke taget endelig stilling til.

Klar til ansøgning Lige nu er bestyrelsen for Hummeren i gang med at få startet ansøgningsprocessen til forskellige fonde. Det er bestyrelsens håb at man i sommeren 2017 kan starte opførelsen af en byggeplads - et skibsværft som får adresse på Køge Marina. Processen med lokalplan m.v. har været lang, men Køge Kommune har nu givet tilsagn om grund når foreningen Hummeren er klar til at begynde byggeprocessen. Byggepladsen for Hummeren er et historisk skibsværft med både bedding og tilknyttede værksteder. Her vil man kunne følge skibets tilblivelse på et ægte, arbejdende værft med dets lugt af tjære, egetræ og beg, lyden af spanter der hugges ud, planker der saves, og heden fra ilden, som træet varmes over, før det kan sættes i skibets skrog.

Man kan se og opleve, hvordan skibstømrere, borere, savskærere, smede, blokdrejere, rebslagere, sejlmagere, billedhuggere og mange andre håndværkere arbejder, og frivillige vil også få mulighed for at deltage i byggeriet af Hummeren.

Skibsværft kan blive en unik attraktion og kan blive et kulturhistorisk fyrtårn, som yder et vigtigt bidrag til et aktivt kulturliv i Køge og trække folk til fra nær og fjern.

"Vi ønsker at skabe en ny turistattraktion og et kulturhistorisk projekt i Køge. På et historisk skibsværft vil vi bygge orlogsskibet Hummeren i fuld størrelse. Byggeprojektet, der i sig selv er en attraktion, løber over en periode på 10 år. Herefter skal skibet ud at sejle og være en ambassadør for byen og for Danmark. Vi vil genskabe Hummeren, som var et af Christian 4's orlogsskibe, søsat i 1624. Det var et velsejlende fartøj, ca. 35 meter langt, armeret med 22 kanoner", fortæller Flemming Rieck.

"Hummeren skal bygges af skibsbygger Thomas Finderup, som har været en del af projektet i hele processen. Thomas Finderup er klar til at begynde processen i sommeren 2017 og han har aftaler med andre fagfolk, der skal deltage i byggeriet. Det undersøges om det vil være hensigtsmæssigt at begynde med at bygge en storbåd, som hører til et skib som Hummeren, før vi går i gang med det store projekt", fortæller Lars Nielsen, medlem af Hummerens bestyrelse.

Senest har der været afholdt et møde med Søfartsstyrelsen, der har givet tilsagn om at Hummeren må sejle som cargoskib med op til 36 passagerer, hvis det bygges som man byggede det oprindeligt.

Skibsingeniør Jens Christensen fra Ærø er hyret til at lave de nødvendige stabilitetsberegninger som skal til før en endelig godkendelse kan opnås.

Projektet Hummeren er iværksat i samarbejde mellem Køge Museum og Køge Kommune. Arkitekt og tidligere museumsinspektør Christian Lemée blev i 2013 ansat som projektleder.

Se mere om Hummer-projektet på www.hummeren.com.