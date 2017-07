Tilfreds stævneformand: Over al forventning

- Det er gået over al forventning - det skyldes ikke mindst de utroligt hjælpsomme folk i Ravnsborghallen og på Søndre Skole. Folk er kommet hen til mig og har sagt: Vi har aldrig oplevet noget lignende, siger stævneformanden, der »pensionerer« siger selv efter dette landsstævne, hvor han for fjerde gang har haft opgaven som formand.

- Det sociale spiller en meget stor rolle. Vi er bosat over hele landet og folk sidder og griller sammmen og udveksler historier fra »dengang i Vejle..«. Og mange bruger landsstævnet som turister. Vi har blandt andet arrangeret ture til vikingeborgen. Og det betyder jo også noget for lokalhandlen. da vi var i Hundested havde den lokale slagter en større omsætning end i hele julemåneden. De godt og vel 800 deltagere bruger cirka halvanden million kroner i løbet af et landsstævne og vi indkøber for cirka en halv million. Ialt giver det altså en ekstra omsætning på to million kroner, siger Bent Erik Hansen med et stort smil.