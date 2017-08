Tilbage på sporet

Rejsende på tværs af Midtsjælland har i mange år været henvist til en omstændig bustur mellem Køge og Ringsted - eller en lang omvej forbi Roskilde, hvis man gerne ville køre i tog. Men sådan har det ikke altid været, for de to byer var nemlig gennem mange år forbundet af en jernbane og her i 100-året for dén forbindelse kan så glæde sig til, at en helt ny bane åbner til næste år.