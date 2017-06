Se billedserie Det nye kunstværk med de 420 puslespilsbrikker bliver officielt indviet i dag fredag, hvor borgmester Flemming Christensen, forældre og bedsteforældre kigger forbi Søndre Skole i Køge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Til kamp mod mobning: Hver elev er sin egen brik i puslespillet

Køge - 02. juni 2017 kl. 17:03 Af Celine Arnvind og Klara Riemann Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langs muren i skolegården hænger flere hundrede farverige puslespilsbrikker og lyser Søndre Skole i Køge op. Glade børn løber rundt og tjatter lidt til hinanden under formiddagssolen, mens de store klasser sidder på biblioteket og arbejder koncentreret.

Selvom mobning plager skoleelever over hele landet, lader det ikke til at være et stort problem på Søndre Skole i øjeblikket. For at imødekomme problemet har skolen fornyet sin anti-mobbestrategi.

Strategien har samlet skolens elever, store som små, om et fællesskab, hvor der er plads til alle. Et af de vigtigste elementer i forløbet om at samle skolen har været det kæmpemæssige kunstværk, som nu bryder igennem skolegårdens mur.

- Tankerne bag kunstværket var, at eleverne hver især lavede en personlig brik, som skulle være med til at gøre det store kunstværk til én stor enhed, siger Anette Zahle, der er pædagogisk leder på Søndre Skole.

Denne store enhed blev dannet af i alt 420 puslespilsbrikker, som hver især repræsenterer den enkelte elev. Silje Gärtner, som går i 7.b på Søndre Skole, er en af de mange elever, som har malet en brik til kunstværket. Hun har blandt andet valgt at tegne basketbolde, da hun holder meget af sporten.

Skolens nye strategi er en fornyelse af den gamle anti-mobbestrategi, som de tidligere havde på Søndre Skole. Denne gang er eleverne i højere grad blevet inddraget.

- Vi kendte ikke rigtig til den gamle strategi, og vi skulle bare indrette os efter den. Nu er vi en del af den nye strategi, og vores mening bliver hørt af de voksne, som tager os seriøst, siger Silje Gärtner.

På Søndre Skole vil man gerne forebygge mobning, så det ikke får bivirkninger for eleverne senere i livet. Silje og Anette er enige om, at der nok er mange, som ikke bliver hjulpet i tilstrækkelig grad, og det kan have konsekvenser i fremtiden.

- Jeg kender nogle, som i dag lever med lavt selvværd på grund af mobning. Det vil vi gerne undgå på skolen, siger Silje Gärtner.

Den nye anti-mobbestrategi er indtil videre blevet taget godt imod i Køge. Helle Poulsen (V), der er formand for Skoleudvalget, mener også, at andre skoler kan få glæde af lignende tiltag.

- Men strategien skal ikke presses ned over hovedet på andre skoler. Det skal være en skabelon for skolerne til at tilpasse sig, så det er helt rigtigt for dem, siger hun.

Helle Poulsen peger på det positive i, at eleverne konkret bliver inddraget i arbejdet med strategien. Hvis eleverne ikke havde nogen stemme i det, ville de nemlig ikke tager det specielt seriøst, argumenterer udvalgsformanden.

Samme holdning har skolens elever, der har været glade for at blive hørt i forløbet med anti-mobbestrategien.

- Vi føler, at vi kan stå inde for det, og at vi har ejerskab over strategien. Det har været spændene at arbejde på projektet og få respons på vores idéer, siger Silje Gärtner.