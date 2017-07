Send til din ven. X Artiklen: Til angreb med le Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til angreb med le

Køge - 10. juli 2017 kl. 14:29 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leen skal slibes lige så tit, som Niels Hausgaard stemmer sin guitar.

Ole Andersen var lørdag tilkaldt til Svenstrup Naturskole, hvor store som små - øvede som udøvede - havde chancen for at prøve at slå med le. Og her kunne man ikke finde en bedre instruktør end Ole Andersen. Han har slået med le hele sit liv, og er dygtig til at give sin viden og teknik videre.

Det er blevet meget populært at slå med le. Men hvis ikke redskabet er i tip top stand, så giver det ingen mening at forsøge sig med at slå høet ned.

Og det er så her at Ole Andersen - med glimt i øjet - fortæller om, hvor tit man skal slibe leen.

Der var mødt cirka 20 børn og voksne på naturskolen, for at bruge et par hyggelige og nyttige timer med leen. De fik kyndig instruktion, inden de uøvede blev sendt ud på naturskolens uhøstede arealer, og de øvede fik fornøjelse af at gå i krig med det høje græs i Ådalen for enden af Ørningevej.