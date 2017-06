Bendt Lundsbjerg, tidligere byrådsmedlem for Demokratilisten, håber, at der kan findes budgetpenge til at genoplive arbejdsgruppen »Tryghed og godt ungeliv,« som i forrige byrådsperiode byggede bro mellem foreningsliv og udsatte unge fra boligområderne. Foto: Anders Fallesen

Tidligere byrådsmedlem: Genopliv tryghedsgruppe

En arbejdsgruppe, der med en dialogsøgende og forebyggende tilgang opererede gennem forrige byrådsperiode og høstede gode resultater i kampen for at få udsatte unge på rette spor.

Efter at have læst artiklen »Politikere får mundkurv på om bandeproblemer« i onsdagsudgaven af DAGBLADET reagerer Bendt Lundsbjerg nu; nøjagtig som Venstres gruppeformand Mette Jorsø, foreslår han at få genoprettet Tryghed og godt ungeliv for at få sat fokus på problematikken.