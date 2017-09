Forhenværende Black Cobra-medlemmer arbejder for, at næste generation i Ellemarken ikke skal gå i deres fodspor. Vi mangler støtte fra kommunen, siger de.

Tidligere Black Cobras holder unge ude af bander

Køge - 02. september 2017 kl. 14:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Se nu på ham der. De får ikke lov til at sælge stoffer. De sælger tøj.

De tre tidligere Black Cobra-medlemmer, som DAGBLADET mødes med på en bænk i Ellemarken, hentyder til en ung mand, som med sin cykel drysser forbi det grønne område mellem to af blokkene. Selv har mændene besluttet at træde ud af bandelivet, og nu bruger de en del af deres krudt på at forhindre, at andre unge fra Ellemarken skal følge i deres fodspor ind i kriminalitet og bandekonflikt.

- Vi giver dem ikke lov til at blive bandemedlemmer. Vi har lige nu to generationer af unge her. Én på 20 år og én på 16-18 år, som vi prøver at holde styr på, så de ikke bliver bandemedlemmer. Jeg vil vædde med, at der var rygmærker, der gik rundt her, hvis ikke vi holdt dem ude af det i dag. For den dag i dag trækker bander meget i miljøet. Du hører meget om bander, og derfor bliver det også til noget spændende, når du er ung. Men så bang, så sidder du bare fast, for du kan ikke bare smutte igen. Sådan nogle mennesker har nogle krav, når du først er inde i det.

Og det er netop her, at de tidligere Black Cobras mener, at kommunen skal sætte ind, så fødekæden til banderne bliver stoppet.

- I stedet for det der bandeexit, så hjælp dem, inden de bliver banderelateret. De unge keder sig og synes, at banderne har det så fedt. Der skal være nogle aktiviteter. Få dem til sport, siger de og peger også på behovet for et klubhus, hvor unge kan samles.

- Kommunen kan samarbejde med de unges familier. Forældrene skal nok være frivillige. Som det er nu, tager SSP hjem til familierne og holder en samtale i stedet for at samle dem i en aktivitet, lyder deres bud.

