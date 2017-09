Tre tidligere medlemmer af Black Cobra står frem for at fortælle deres historier i håb om, at andre unge kan lære af deres erfaringer. Foto: Katrine Wied

Tidligere Black Cobra: Bandeexit virker ikke

Køge - 02. september 2017 kl. 06:08 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan hun få en præmie, når hun slet ikke har hjulpet os? Sådan spørger tre af de unge mænd, som indgår i Køge Kommunes statistik over tidligere bandemedlemmer, som via kommunens bandeexitprogram har forladt deres kriminelle fortid.

For et par uger siden modtog Køge Kommunes konsulent på området, Stine Lukowski, en pris for kommunens arbejde ved en konference i Chicago. Men de mænd, som det hele handler om, er langt fra lige så imponerede over kommunens indsats som amerikanerne.

DAGBLADET møder tre af de 13 unge mænd, som bandeexit-programmet i Køge har omfattet, på en bænk i skyggen fra de høje træer mellem blokkene i Ellemarken. Bænken er et socialt omdrejningspunkt og stedet, hvor de plejer at mødes. Alle tre har en fortid som medlemmer af Black Cobra, og mens vi snakker, går flere andre unge mænd til og fra, som også har en tidligere tilknytning til banden.

Helt fra teenageårene har de været tiltrukket af det vilde liv på kanten af loven og den prestige, som bandemedlemsskabet gav dem i omgangskredsen. Men fælles for dem er også, at de, da de nåede ind i voksen-årene, kollektivt traf en beslutning om, at kriminalitet og bandemedlemsskab skulle være fortid. De har formået at nedlægge Black Cobra i Køge.

- Vi har ikke fået gavn af kommunen. Vi føler ikke, at vi har fået den hjælp, som de påstår, de har givet, siger de.

Nedlagde Black Cobra DAGBLADET har indvilget i, at de unge mænd i artiklen fremstår anonymt. De ønsker ikke, at deres navne bliver offentligt kendt, men de understreger samtidig, at de gerne vil ud med deres historie. De vil gerne sende en appel til Køge Kommune om at hjælpe de unge, der nu er i farezonen for at træde ind i den verden, de selv har forladt. Derfor fortæller DAGBLADET de næste dage deres historier.

