Thyme Planteskole ser frem til at være med til at inspirere haveejerne ved haveudstillingen Cph Garden i næste uge. Foto: JCJ

Thyme og Toftegaard bidrager til haveglæden

Køge - 20. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et bugnende program med otte store showhaver, mange mindre udstillingshaver, mere end 200 udstillere og en lang række arbejdende værksteder og foredrag kan både fagfolk og haveentusiaster opleve det ypperste inden for nordisk havetradition. Messen Cph Garden i Valbyparken er inspireret af de store engelske blomstershows i blandt andet Chelsea og Hampton Court, og Haveselskabet mærker allerede stor interesse fra både ind- og udland.

"Danmark er kendt i udlandet for design, arkitektur og mad - gennem de seneste år har vi huset nogle af verdens bedste restauranter. Nu er det på tide, at vi også viser den smukke, nordiske havetradition frem," siger direktør i Haveselskabet, Charlotte Garby.

"Her i Haveselskabet er vi i mange år blevet spurgt, hvorfor vi ikke arrangerer store, flotte blomster- og haveudstillinger, som de gør det i England. Og nu kan vi endelig svare: Det gør vi også," fortæller hun.

Fra Køgeområdet er både Gartneri Toftegaard og Thyme Planteskole med.

"Vi leverer planter til nogle af de showhaver, der bliver etableret på messen, og så kan man i vores stand møde vores gartnere og få masser af inspiration til sin have," fortæller Hans-Jørgen Køppen fra Thyme Planteskole, som glæder sig til at rykke en lille del af planteskolen til Valbyparken for en stund.

"Vi vil gerne slutte op om arrangementet - ikke mindst fordi det ikke kun er en salgsmesse. Vægten er i høj grad lagt på at give folk en masse inspiration med hjem til deres egne haver," siger han.

På Cph Garden kan publikum opleve otte spændende showhaver på hver cirka 50 m2. Her står blandt andet Signe Wenneberg bag "Den bæredygtige byhave", Dorthe Kvist præsenterer "En vild og vidunderlig urban oase". Nina Ewald laver sammen med Birgitte Busch "En have mellem himmel og hav" og havedesigner Nete Højlund viser livsnyderhaven "Dream a little dream" frem. Desuden viser Haveselskabets arkitekter, hvordan man kan klimatilpasse en spiselig have og gæsterne vil også kunne opleve en showhave med en svømmesø.

I de lidt mindre udstillingshaver glæder en række udvalgte haveleverandører sig til at vise nye tendenser fra havelivet frem.

På Cph Gardens showscene vil der under hele udstillingen blive afviklet et omfangsrigt program under kyndig ledelse af vært og konferencier, Annette Heick.

På programmet optræder både navne fra ind- og udland, og temaerne vil spænde bredt fra passion for roser over viden om kompost og plantesygdomme til havearkitektur.

Cph Garden præsenterer i løbet af udstillingen også mere end 200 udstillere, som hver især er specialiseret i enkelte dele af havelivet. Lige fra blomsterfrø, frugttræer og løgplanter til orangerier, drivhuse, havekunst, udekøkkener og redskaber til haven.