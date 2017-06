16-årige Thorbjørn Krarup fra Ølsemagle er på to år gået fra at være nybegynder i kørestolsfodbold til nu at være landsholdsspiller. I næste uge drager han til verdensmesterskabet i USA i Florida, hvor han skal repræsentere Danmark.

Thorbjørn drøner mod VM i USA

Køge - 24. juni 2017 kl. 15:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højdepunktet bliver formentlig at køre ind på banen med holdkammeraterne og formentlig mærke suset og vigtigheden, når dommeren gør klar til at fløjte op til Danmarks åbningskamp ved VM i kørestolsfodbold, efter at nationalhymnen har lydt.

For det bliver nok ikke meget større, fortæller 16-årige Thorbjørn Krarup fra Ølsemagle ved Køge, der ser uendeligt meget frem til at opleve ovenstående, når han næste torsdag rejser til Florida i USA med landsholdet for at deltage ved VM.

Thorbjørn Krarup har muskelsvind og på rekordtid dygtiggjort sig i kørestolsfodbold; en sportsgren, han blot har dyrket i to år. Sidste efterår blev han udtaget til landsholdet, og ved VM-turneringen kulminerer karrieren så for Thorbjørn Krarup.

- Det er gået meget stærkt, og det kom som en stor overraskelse for mig, da jeg blev udtaget til landsholdet allerede efter halvandet år, siger Thorbjørn og fortsætter:

- Jeg havde naturligvis håbet det, men måske ikke rigtigt troet på det. Mine styrker er, at jeg er taktisk stærk og god til at forudse spillet og flytte sig for de andre, siger Thorbjørn Krarup, når nærværende avis beder ham sætte ord på egne evner.

Thorbjørn kan spille både centralt i rollen som spilfordeler, men indtager fortrinsvis positionen på højre kant, hvor de fornemste opgaver er at udfordre og score og naturligvis forsvare eget mål.

Skulle det ikke blive til VM-guld, får han dog med meget stor sandsynlighed en oplevelse for livet med sig hjem, når han og landsholdet lander på dansk jord igen den 11. juli. Alene det at repræsentere Danmark ved et verdensmesterskab, det at kæmpe sammen med holdkammeraterne er så rigeligt stort, fortæller Thorbjørn Krarup.