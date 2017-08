Send til din ven. X Artiklen: Thomas fra Realmæglerne er med i "Hammerslag" på DR - for 11. sæson i træk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas fra Realmæglerne er med i "Hammerslag" på DR - for 11. sæson i træk

Køge - 29. august 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Jacobsen fra RealMæglerne sætter Køge på landkortet og går her i slutningen af august i gang med sin 11. sæson af det populære tv-program Hammerslag, hvor mæglere dyster om at gætte boligpriser.

"Det er et fantastisk privilegium at få lov til at være med til at lave et af landets mest sete tv-programmer", siger Thomas Jacobsen. Men han ved også hvad det kræver: "Det er mere eller mindre en umulig opgave vi er på, så man skal være indstillet på at parkere den professionelle stolthed derhjemme. Det er jo netop derfor man skal bruge en lokal mægler, når man skal sælge sin ejendom. Hvad ved jeg om priserne i en lille by på Vestkysten? Men det er sjovt at være med, og jeg prøver at formidle til seerne, hvad jeg synes er godt og mindre godt ved den pågældende ejendom. Og så er det jo underordnet om boligen ligger i Skagen eller Gedser".

Thomas Jacobsen som er medejer af RealMæglerne i Køge tager udfordringen med oprejst pande, og han er da også stolt af at få lov til fortsat at være med samt at sætte Køge på landkortet: "Køge er jo nok en af de byer i landet, hvor der sker mest i øjeblikket. Ikke mindst på boligfronten. Og derfor er det da rart at være med til at sætte en streg under at Køge er en fantastik by, når man nu selv kommer rundt i byen hver dag".

Programmet Hammerslag gik første gang i luften i 1989 på Danmarks Radio. Den gang hed værten Frode Munksgaard, og det gjorde den også, da programmet i 1994 skiftede fra at omhandle diverse ting, der kom under hammeren, til kun at fokusere på boliger. Og siden 2006 har Thomas Jacobsen udgjort en fast bestanddel af Øst-holdet. En tjans der har givet mange sjove oplevelser. "Jeg husker blandt mange gode minder at vi blev sendt til Costa del Sol i Spanien - det var noget af en udfordring" smiler Thomas Jacobsen og slutter: "vi anede ikke hvor vi skulle hen, før vi fik billetten i hånden i lufthavnen. Men det er jo også en del af hverdagen - man aner ikke hvem der åbner døren, så vi er jo vant til at håndtere mange forskellige udfordringer i vores branche".