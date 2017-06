Se billedserie Sangerinden Nabiha optræder på Tapperiet til efteråret.

Tapperiet klar med spændende efterårsprogram

Tapperiet slår dørene op for efterårssæsonen i forbindelse med havnefesten Søndre Havnedag, der i år ligger lørdag den 26. august. Efterårets musikprogram på Tapperiet byder på en masse koncerter, 16 i alt, liggende fra september og frem til december måned. Programmet spænder vidt over forskellige musikgenrer og er planlagt efter på den ene side at skulle imødekomme forskellige smagsretninger blandt publikum, samt også at ville overraske og præsentere nye artister og koncertoplevelser. Programmet præsenterer, på den mere velkendte side af det danske musikliv, koncerter med navne som blandt andre: Nabiha, Kasper Winding, Marwan, The White Album, Tue West og Caroline Henderson. I det opkommende og eksperimenterende hjørne står der: Wangel, Fribytterdrømme, Katinka, Hjalmer og Tårn på koncertplakaten.

"Koncertprogrammet på Tapperiet afspejler det der rører sig på den danske musikscene her og nu," fortæller Tapperiets kunstneriske leder Jakob Baggesen.

"Det synes jeg vi er lykkedes særdeles godt med i den kommende efterårssæson. Vi står med et stærkt og fyldigt program, der byder på lige dele kendt og ukendt; populært og alternativt, hvor den kunstneriske og musiske kvalitet er i højsæde," siger han.

"Jeg er særligt glad for, at vi igen i år præsenterer koncerter, der er del af et samarbejde med andre institutioner og kulturaktører i Køge Kommune, herunder julekoncerten med Caroline Henderson i Køge Kirke og den akustiske koncertopsætning i Borup Kino med Tue West. Og hvis jeg skal sætte fingeren på en koncert som jeg, sådan helt indenfor min egen personlige smag, ser frem til, så er det Koppel/Colley/Blade Collective, der er en jazztrio med international stjernebesætning, og som vi på Tapperiet har været så heldige at lande eneste koncert på Sjælland med," siger Jakob Baggesen.

Hele koncertprogram kan ses på Tapperiets nye hjemmeside www.tapperiet.nu, hvor man også kan læse mere om de enkelte koncerter.

Ud over musikprogrammet, byder Tapperiet vanen tro på et væld af spændende og alsidige kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Filmvisninger, teater- og dramakoncepter, skate-events, krea-dage, brætspilsaftner, comedy, jamsessions, temafester, diverse workshops samt debatoplæg kan nævnes som del heraf.

Herudover lægger husets café op til hyggeligt samvær over en kop god kaffe eller sodavand på de ugentlige åbningsdage, ligesom det er muligt at booke øvelokale, spille spil, benytte sig af det indendørs skateareal i Gule Hal eller sysle med projekter indenfor kunst og kultur - ganske gratis! Alle er velkommen til at gøre brug af Tapperiet og husets faciliteter, samt deltage i arrangementer og i planlægningen heraf.