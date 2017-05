Tag toppen af presset - støt din teenager

De høje forventninger til de unge på ungdomsuddannelser - og de forventninger, de har til sig selv - kan medføre angst, stress og depression. Det er ikke let at støtte sit barn, idet krav, undervisning - ja hele uddannelsessystemet har ændret sig de senere år. Onsdag 10. maj kl. 19 handler det om at være forældre til 'generation præstation' på Køge Bibliotek. Her giver gymnasielærer Caroline Bjerkan et indblik i en typisk hverdag for en gymnasieelev og tips til, hvordan man som forældre bedst kan støtte sit barn.