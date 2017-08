Mens det er kommet bag på Køge Kommune, at de 25-30 parkeringspladser ved de kommende Fakta- og Irma-supermarkeder får 60 minutters gratis parkering, fortæller TK Development, at man allerede orienterede Køge Kyst om det i 2013. Her ses en tidligere fremsendt illustration. Illustration: Køge Kyst

TK Development om parkering: Der er helt rene linjer

Køge - 09. august 2017 kl. 13:49 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TK Development har ikke sneget oplysninger ind ad bagdøren i sagen om den kommende betalingsparkering i Køge, slår adm. direktør, Frede Clausen, fast over DAGBLADET.

Det sker, efter at oplysningerne om 60 minutters gratis parkering ved de kommende Irma- og Fakta-supermarkeder i stationsområdet ellers er kommet helt bag på Køge Kommune. Flere politikere har eksempelvis udtrykt frygt for ulige konkurrencevilkår for det eksisterende handelsliv, hvor der enkelte steder blot kommer 15 minutters gratis parkering.

Ifølge Frede Clausen er der rene linjer fra TK's side.

- I forbindelse med indgåelsen af aftalen i foråret 2013 orienterede vi Køge Kyst om, at der var et krav fra dagligvareoperatørerne om, at der oprettes 25-30 parkeringspladser med 60 minutters gratis parkering, siger han til DAGBLADET.

Borgmester Flemming Christensen (K) afviser imidlertid, at han som Køge Kyst-bestyrelsesmedlem skulle have modtaget den information i 2013 og slår fast, at det er en helt ny oplysning for ham og Køge Kommune.

- Jeg kender ikke noget til dette, og det undrer mig da også, når det siden har været et element i forhandlingerne, at det var 30 minutters gratis parkering på de pågældende pladser, ikke 60, siger han til DAGBLADET.

