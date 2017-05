Ismail Watmani fra Iran er uddannet guldsmed. Han er meget glad for det nye forløb, der kombinerer kendskab til butik og handel med det danske sprog: ?Det er vigtigt at lære den rette udtale og få et stort ordforråd. Når jeg er færdig, vil jeg gerne på VUC og derefter læse til lærer i geografi og historie, for jeg har læst meget om Danmarks spændende fortid.?

Send til din ven. X Artiklen: Syrere og iranere bliver "klar til fremtiden" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syrere og iranere bliver "klar til fremtiden"

Køge - 30. maj 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Klar til Fremtiden" er navnet på den målrettede indsats for hurtigst muligt at få Køge Kommunes nye borgere i arbejde. Ca. 90 nye borgere fra bl.a. Syrien, Eritrea og Iran er i gang alle ugens dage med et skema sammensat af praktik, danskundervisning, jobsøgning og brancheundervisning. Al undervisning foregår på Campus Køge. Målet er at gøre kommunens nye borgere klar til en fremtid på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende.

"Vi bygger videre på de gode erfaringer, vi har gjort os fra tilbuddet "Klar til Job", hvor Jobcenter Køge sammen med Køge Handelsskole, EUC Sjælland samt Center for Dansk og Integration forberedte borgerne til job inden for bygge- og anlægsbranchen samt uddannelse," fortæller Bjarne Andersen, Køge Kommunes arbejdsmarkedschef.

Sidste år blev Integrationsloven ændret. Således er målet med integrationen af flygtninge og familiesammenførte, at de nye borgere hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. For udlændinge, der er jobparate, skal der etableres en virksomhedspraktik inden for 4 uger, og der skal maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Mandag og tirsdag er kommunens nye borgere enten i praktik i en relevant virksomhed, eller også får de et grundlæggende kendskab til det danske samfund, dansk kultur, hverdags-IT, demokrati samt vigtigheden af at have et arbejde. Samtidig får de intensiv sprogundervisning med fokus på dansk udtale i forhold til jobsamtaler og det sociale sprog på arbejdspladsen. En korrekt udtale er vigtig, hvis man skal begå sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Kursisterne lærer også at skrive et CV, en jobansøgning og at gå til en jobsamtale.

Senere på ugen - onsdag, torsdag og fredag - er dagene delt i ordinær danskundervisning og indføring i forskellige brancher. Her lærer de nye borgere det fagsprog, der bruges fx i en produktion, i en butik, på en byggeplads eller inden for sundhed og service. Udover fagsproget får de også udviklet konkrete kompetencer og viden, som er nødvendig for at arbejde i den pågældende branche, og de bliver fortrolige med branchens centrale redskaber, fx et kasseapparat eller en speciel rengøringsmaskine. Efter sommerferien udvides brancherne med et mere uddannelsesrettet forløb og med branchen lager. Målet er, at de nye borgere både får faglige kompetencer inden for den pågældende branche og får udviklet et fagsprog, som skaber adgang til arbejdsmarkedet.

På Køge Handelsskole har Jobcenter Køge indrettet et kontor, hvor de sammen med vejledere fra Handelsskolen giver nye borgere hjælp og vejledning både med brancheforløbet og med at finde en praktikplads.