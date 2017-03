Sygehuse får grønt lys til flere behandlinger

- Det er et rigtigt godt fundament for vores ny universitetshospital, og uden denne specialeplan ville det ikke være muligt at nå vores målsætning om at behandle 95 procent af patienterne på vores egne sygehuse. Vi er nået til en forståelse med Sundhedsstyrelsen, som har indset, at vi er nødt til at have specialer for at kunne tiltrække specialister. Så der ligger arbejde foran os, det afhænger af, at vi kan tiltrække især læger, siger Jens Stenbæk.