Se billedserie Der bliver arbejdet på at gøre badeforholdene i Køge Svømmeland endnu bedre. Her har halinspektør Per Mortensen taget plads på en særlig varmebæk i den nye afdeling. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Svømmeland knokler i kulissen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmeland knokler i kulissen

Køge - 21. juni 2017 kl. 14:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Køge Svømmeland arbejdes der hårdt på at gøre kvindernes badeforhold færdige.

Arbejdet har trukket ud, da der samtidig skal etableres flere tekniske installationer og vandgennemføringer.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke er færdige endnu, men der bliver altså arbejdet hårdt på at blive færdig, siger halinspektør Per Mortensen.

Han viser gerne rundt bag den »støvvæg«, der skiller den fungerende del af damernes badefaciliteter fra arbejdsområdet.

Udefra kan man ikke se, at der er store forandringer på vej, men bagved væggen er der ført nye vandrør og udluftning til nye brusekabiner - hvor den ene er en særlig oplevelseskabine - samt en dekorativ varmebænk.

Det arbejde har udover nye tekniske installationer krævet at gulvet blev reetableret med fald den rigtige vej og desuden er der brugt kræfter på at få flyttet puslepladser til børnefamilierne ud i selve svømmehallen. Dermed er de nemmere at komme til.

- Det har været en kæmpe mundfuld, men nu er vi kommet så langt, at vi regner med at åbne for den nye afdeling i uge 28, fortæller halinspektøren.