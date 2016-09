Se billedserie Foto: Trine Møller Pedersen

Susanne og Pia var klar med kreditkortet

Køge - 19. september 2016 kl. 14:05 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis de finder det rigtige, er veninderne Susanne Thue Andersen og Pia Mathiasen fra Ringsted klar til at købe. De er til Femina-dag på Comwell i Køge, hvor der er selvforkælelse på menuen.

Susanne har for eksempel fundet de helt rigtige solbriller, fordi de mennesker, som har slagsboder på Femina-dagen, rådgiver rigtig godt om, hvad der passer til hendes ansigt.

- De tager sig rigtig god tid her og har virkelig fokus på, hvad man gerne selv vil, forklarer 52-årige Susanne.

Pia har lige tastet numrene fra kreditkortet ind på en Ipad i en bod med fokus på hårstyling, hvor hun blev vildt med stylingbørsten, der giver håret et løft. Og så måtte hun også have et glattejern med, nu hvor hun var der.

- Stylisten var rigtig god til at vise, hvordan jeg kan få mere fylde i mit hår og sætte det anderledes an på, om det er hverdag eller fest. Så ja, jeg købte produkterne, men jeg er også vild med håret, fortæller 53-årige Pia, idet hun puffer lidt til den nufyndne fylde bagtil.

Veninderne har forsynet sig med hver sin tallerken fra det buffet-bordet. Opladet med agurkeskiver, nødder og dip sætter de kursen mod et nærliggende lokale. Her starter et kort foredrag om mode om få minutter.

Temaet er hvordan man kan få mere ud af sin basisgarderobe, og stylisten forklarer for eksempel, hvordan den traditionelle blazer kan bruges i forskellige sammenhænge og får et markant anderledes udtryk an på, om man tager en hvid t-shirt og sneakers på eller en t-shirt med print og højhælede med dyreprint.

Netop de gode tips er årsagen til, at Sussanne i år har inviteret Pia med. Hun var simpelthen helt solgt, efter hun selv deltog for første gang sidste år.

- Man lærer virkelig at gøre noget anderledes med det, man har. Og ikke mindst lærer man at fremhæve sine gode sider, fortæller Susanne.