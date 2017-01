Se billedserie Sarah wekin og superloppen inviterer til professionel vurdering af genstand og festlig fødselsdag.

Send til din ven. X Artiklen: Superloppen har fundet sin egen niche Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superloppen har fundet sin egen niche

Køge - 31. januar 2017 kl. 15:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: På lørdag kan Superloppen i den Hvide By fejre sin ét år fødselsdag og det gør den succesfulde genbrugsbutik med manér: Allerede torsdag tyvstarter man med besøg af to vurderingseksperter fra Lauritz.com i Roskilde. Fra klokken 15 til 17 inviteres alle til at komme forbi med ting, som man gerne vil have vurderet professionelt.

- De (Lauritz.com red.) er blevet opmærksomme på, at vi har rigtig mange fine ting til salg og vi håber, mange vil benytte sig af chancen, siger marketingchef Sarah Wekin.

Lørdag følger så den egentlige fødsesldagsfest. Her vil Superloppen fra klokken 12 til 16 byde på et glas Asti og kage til de voksne og popcorn, slikposer og sodavand til børnene.

Og der er i sandhed noget at fejre. Allerede efter få måneder i Køge, var det klart for partnerne, at der var basis for at udvide forretningen - og de gjorde de for to måneder siden med en ny Superloppen i Waves i Greve.

- Vores koncept er anderledes end hos Røde Kors og Blå Kors. Her lejer man en reol og tjener penge på sine ting. Vores lejere bestemmer selvfølgelig selv, hvordan de prissætter deres ting og vi tager 15 procent af salget. Og folk har taget rigtig godt imod os. De synes, vi har et meget højt serviceniveau og cirka 25 procent af vores kunder kommer både her og i vores afdeling i Waves, fortæller Sarah Wekin ivrigt.

Selvom det første år har været en hæsblæsende succes, hvor det med noget besvær lykkedes at finde et tilstrækkeligt stort lokale til en ny forretning, er Sarah Wekin og partnerne i firmaet ikke mætte af succes. Hun forudser, at der vil komme flere afdelinger.

- Hos os afleverer man sine ting og får noget for dem - det gør man ikke i de andre genbrugsbutikker. Og når man har givet mange penge for noget, så vil man måske også gerne have lidt igen. På den måde er det en win-win situation for alle. Sådan er det ikke altid i almindelige butikker, mener hun.