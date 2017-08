Superfrækt: Otte-ti personer ville smutte med stjålet tøj på

Personerne flygtede i en grå Audi A6 med tyske nummerplader og en anden bil, en stationcar, også med tyske nummerplader. Personerne var nogle minutter tidligere kommet ind i butikken, hvor de medbragte børn blev iklædt noget af forretningens tøj. Kort efter forsøgte de at forlade forretningen uden at betale, mens børnene fortsat havde tøjet på. Det lykkedes for personalet at standse dem, hvorefter det meste tøj blev efterladt. Alligevel havde de held til at stjæle børnejakken.