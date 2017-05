Sara Corydon og Daniel Beldring ser frem til at Følfod og Sundleg.dk samles under samme tag i Brogade. Alle kan være med til åbningsfesten i denne uge.

Sundleg.dk og Følfod flytter sammen

Køge - 31. maj 2017 kl. 16:05 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Følfod og Sundleg.dk er to forretninger med tøj og legetøj på hylderne til de mindste. Sådan vil det også være fremover, men fra denne weekend kan man finde forretningerne under samme tag i Brogade. De to forretninger flytter nemlig sammen men forbliver to forretninger, forklarer Sara Corydon, indehaver af Følfod, og Daniel Beldring, medindehaver af Sundleg.dk.

Hensigten er at skabe et nyt børneunivers, da forretningerne skal suppleres med indretning af en hyggelig café som samlingssted for eksempelvis mødregrupper i forretningens kælderlokale.

"Vi vil gerne være et samlingssted for folk med små børn. Vi synes, der mangler et mødested for mødregrupper i Køge, og vi mener, at vi får et rigtig lækkert univers her," siger Sara Corydon, der ser frem til at rykke ind i Brogade.

"Vi har store forventninger til mulighederne - vi tager det lidt videre end den klassiske butik, og der er perfekte synergier mellem de to forretninger," siger Daniel Beldring med tanke på den fælles målgruppe.

"Og så går vi rigtig godt i spænd sammen," smiler Sara Corydon om hele forudsætningen for den nye udvikling i de to forretninger.

Fremover vil Sundleg.dk primært forhandle legetøj og Følfod forhandle tøj, og dertil kommer altså, at man i fællesskab vil stå for arrangementer som kurser, foredrag og infoaftener i caféen.

Begge parter fremhæver, at man med sammenflytningen får flere kræfter til særlige arrangementer - for eksempel har man etableret et samarbejde med en privat sundhedsplejerske, der kan bookes til arrangementer.

Sammenflytningen fejres med et brag fredag og lørdag i denne uge, hvor der er åbningsfest begge dage med rabatter og aktiviteter i Følfod og Sundleg.dk. Lørdag er der for eksempel gratis is fra Paradis is klokken 11-13, og klokken 12 kan man opleve Copenhagen Drummers ved forretningen.