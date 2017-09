Daniel Beldrings Sundleg kom 1. juni under samme tag som Sara Corydons Følfod i Brogade - inden længe håber Beldring dog at åbne en ny butik.

Sundleg ekspanderer via lån

Køge - 05. september 2017 kl. 09:36

Virksomheden Sundleg ApS med fysiske butikker i hhv. Næstved og Køge samt en af Danmarks førende internetbutikker for børn via www.sundleg.dk gik alternative veje for at skaffe finansiering til yderligere vækst.

For at sikre fortsat ekspansion i Sundleg ApS, udbød virksomheden fredag den 25. august et crowdfundinglån via webportalen Lendino. Der var sat andele for 300.000 kroner til salg og på cirka tre kvarter havde over 100 personer bidraget med lån til virksomheden, som dermed var indfriet.

- Der har været en overvældende interesse for at være med i vores lån. Vi skal bruge pengene til at sikre endnu større indkøb, da vi kan købe endnu billigere ind jo mere, vi køber. Det vil være til gavn for både os og vores kunder. Derudover går vi med planer om et åbne en ny og endnu bedre butik inden alt for længe. Vi kan mærke, at vi er blevet en foretrukken butik, når folk skal købe barsels- og dåbsgaver, og skal bruge dette til at vokse yderligere i dette segment, udtaler direktør for Sundleg ApS, Daniel Deldring.