Succesfuld »jobplanet« buldrer videre derudad

- Vi skal ikke være sagsbehandlere eller over i en-til-en med beboerne. Det er blandt andet det, kommunen er der for. Vi skal derimod sætte rammerne, så man kan udvide sit netværk via fællesskaber, hvor der er et element af læring. Fællesspisninger er helt fine, men hvis vi i Helhedsplanen skal ind gå i det, skal der måske være et socialøkonomisk perspektiv i det, siger Mikkel Pedersen.

- Det er måske ikke drømmejobbet for den enkelte unge at tømme varehylder i Kvickly, men det er jobs og arbejdsopgaver, som de kan håndtere, og som de bliver glade for. Samtidig betyder det utroligt meget for dem, at de tjener deres egne penge og ikke skal hjem til forældrene at spørge. Vi giver heller ikke slip på dem. Vi fortsætter med at have en tæt dialog og tager fat på det, hvis der er et problem, hvilket vi kan mærke, er meget vigtigt, siger Özcan Tecer til DAGBLADET Køge.