Studieplaneten søger flere frivillige

- Vi er lige nu syv frivillige og kan godt bruge fem-seks mere. Der var 14 børn i foråret, og vi regner med, at flere kommer til i løbet af efteråret. Vi har behov for tre frivillige, der kan hjælpe de mindre børn på seks-otte år med at læse og spille spil, mens vi har behov for to frivillige, der kan matematik på gymnasieniveau, siger Poul Erik Pedersen fra flygtningehjælpens frivilliggruppe i Køge i en pressemeddelelse.