Den nye strikkeklub kom godt fra start, for der er stor interesse for at strikke dåbsklude til byens børn.

Strikker løs til byens dåbsbørn

Køge - 30. juni 2017 kl. 14:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognegården overfor Køge Kirke var torsdag et tilløbsstykke for den nye strikkeklub, der skulle mødes for første gang.

Intet færre end 31 kvinder havde meldt sig til at være med i strikkeklubben, der strikker for at give Køges dåbsbørn en hjemmelavet velkomstgave i dåben. Mette Nielsen fra Køge Kirke, der er initiativtager til projektet fortæller:

- Vi er overvældet over den interesse der er til vores nye tiltag. Oppe i hovedet har man vel altid sit eget succeskriterie for hvornår noget er en succes. Dette er langt over mit mål, så det er jeg bare så glad for.

Næste gang strikkeklubben mødes er den 13. juli kl. 9.30 i Sognegården. Har man lyst til at være med er det slet ikke for sent. Det eneste man skal gøre er at tilmelde sig til Mette Nielsen: på 60 11 86 00 eller på mail: men@koegekirke.dk.