Køge Kirkes Strikkeklub strikker nu også til Mødrehjælpen i Køge.

Strikkeklub strikker til Mødrehjælpen

Køge - 07. september 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som man tidligere har kunnet læse, er der etableret en strikkeklub, der strikker dåbsklude til sognets dåbsbørn, men nu udvides strikkeklubben - på grund af høj produktivitet. Køge Kirkes strikkeklub, som det nu hedder, strikker på livet løs. Ja, faktisk bliver der strikket så mange dåbsklude, så der på nuværende tidspunkt er dåbsklude til 2-2,5 år.

"Hos os fejler hyggen og samtalerne ikke noget og derfor vil det også være rigtig ærgerligt hvis strikkeklubben skulle holde pause, fordi der ikke er mere at strikke", fortæller Mette Nielsen, der arbejder som sognemedhjælper i Køge Kirke og fortsætter, "Vi talte om det i strikkekluben for et par uger siden, og her var der en der forslog at vi kunne tage kontakt til den nye butik for Mødrehjælpen - og det gjorde vi så".

Mødrehjælpen rådgiver og støtter børnefamilier og gravide. Det gør de blandt andet ved at tilbyde for eksempel retshjælp og støttesamtaler, ligesom de hvert år uddeler julehjælp til trængte familier. Samtidig arbejder Mødrehjælpen politisk for at sikre en lovgivning, som forbedrer vilkårene for enlige forældre, gravide og børnefamilier. Alt dette gør de, for at sikre børn en god og tryg opvækst.

I Køge Kirke har Menighedsplejen besluttet at hjælpe ved at strikkeklubben laver hjelme, blæksprutter, hagesmække og suttesnore som Mødrehjælpen herefter kan formidle.

Charlotte Malmroes, der er formand for Mødrehjælpen i Køge fortæller, "Jeg blev rigtig glad da Mette kiggede forbi for at tale om mulighederne. Det er rigtig dejligt at man på denne måde i Køge kan støtte hinanden - det er jo en win/win situation for alle."

Der strikkes nu videre med 4 forskellige ting - blæksprutter (sprutter), hjelme, hagesmække og suttesnore.