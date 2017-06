Stress: Hvad ledere kan lære af sport

88 ledere, tillidsmænd og selvstændige havde sat en dag af til at få et bredt indblik i fænomenet stress på Hotel Comwell Køge Strand.

Sektionsleder Carsten Hansen i Køge Kommunes Velfærdsforvaltning havde tilmeldt sig sammen med kollegaerne for at få flere perspektiver på stress.

"Vores arbejde handler om trivsel, kommunikation, HR og personaleledelse, så det var oplagt for os at deltage", siger Carsten Hansen og fortsætter:

"Det var meget spændende og personligt havde jeg gerne hørt mere om det. Det var interessant at høre om balancen mellem performance og restitution. Det fodrer en anderledes struktur på arbejdet - og det hørte vi et eksempel på bag efter - specifik case fra Dong Energy. De arbejder strategisk med det bæredygtige arbejdsliv i form af sundhedsfremmende initiativer og de betjener sig af en konkret værktøjskasse til proaktivt at forebygge og håndtere stress. Heidi Nørby-Jæger fra ZBC fik til opgave at slutte konferencen med fif til hvordan man som leder kan skrue på nogle enkle parametre for at øge trivslen", fortæller Carsten Hansen.