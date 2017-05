Strandvandring: Gøgeurt og klimasikring

Mellem det nye boligområde på Søndre Havn og den nye Søndre Strand breder strandengen sig. Her på det unikke naturområde klods op ad Køge by har Køge Kyst gennemført et naturgenopretningsprojekt, efter at campingpladsen blev ryddet i sommeren 2015. Projektet er samtidig med til at klimasikre hele den nye bydel.