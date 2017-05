Stort sporarbejde på S-togsnettet og signalopgradering i Nordsjælland vil få store konsekvenser for trafikken. Orienter dig på rejseplanen, inden du tager afsted, lyder rådet fra DSB. Foto: Allan Nørregaard

Stort sporarbejde ramler ind i eksamensperiode

Køge - 10. maj 2017

Elever og studerende går en eksamenstid i møde fuld af aflysninger, forsinkelser og togbusser.

Banedanmarks store spor- abejde på S-togsnettet, kombineret med en planlagt opgadering af signalsystemet i Nordsjælland, vil nemlig påvirke S-togenes drift i perioden 11.- til 29. maj - samtidig med, at landets unge skal til eksamen.

- Det er uheldigt med rejsetidsforlængelse i eksamensperioden, men jeg er omvendt også glad for, at det ikke går længere ind i juni, som er en mere intens mundtlig eksamensperiode, siger afdelingschef på VUC i Køge, Preben Kærsgaard Philipson og tilføjer, at han vil sørge for at gøre kursisterne opmærksomme på ændringerne i rejseplanen.

- Det er jo ikke alle, der har lige meget overskud i eksamensperioden til at dobbelttjekke de her ting, siger han.

På Solrød Gymnasium forventer uddannelsesleder Allan Solhøj Simonsen, at det planlagte sporarbejde vil få mindre betydning for eleverne.

- Det er jo elevernes pligt at møde op, så hvis togene giver problemer, må de finde andre måder at komme frem på, siger han og fortsætter:

- Vi så selvfølgelig helst, at det lå på andre tidspunkter end i eksamensperioden, men så ville det nok bare genere nogle andre.

På Køge Gymnasium frygter uddannelsesleder Rasmus Augustesen i mindre grad for elevernes rettidighed, men i højere grad de ansattes.

- Vi har ikke så mange elever, der kommer til skolen med S-tog. I forhold til lærere og censorer er det mere bekymrende, siger han og forklarer, at de skriftlige eksamener kan afvikles uden lærere og censorer, mens de mundtlige ditto kræver, at begge er til stede.

- Og censorerne udefra er måske ikke vant til, hvordan man kommer hertil, siger han.

Informationschef Tony Bispeskov fra DSB råder de rejsende til at orientere sig på Rejseplanen i god tid, inden man skal afsted. DSB vil dog også sørge for, at de toge, der kører hvert 10. minut, vil være ekstra lange.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at togene er så lange som overhoved muligt, så kunderne alt andet lige vil kunne få en siddeplads, og i hvert fald kunne komme med toget, siger han og tilføjer, at den ændrede køreplan vil få betydning for de færreste.

- Men er man afhængig af en forbindelse videre med eksempelvis bus, kan det være, man skal tage toget før.

Projektdirektør Jens Ole Kastlund fortæller, at Banedanmark så vidt muligt altid forsøger at tage hensyn til passagerernes rejsemønster, når de planlægger spor- arbejde og opgradering af signaler. Fordelen ved denne periode er, at Banedanmark både kan bruge Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag uden at det genere den daglige trafik.

- Vi ville faktisk genere væsentligt flere, hvis vi lagde det i august. Vi kigger på helheden og ikke enkelte grupper, om du vil, siger han.

Men han forstår også godt, at det kan genere særligt de unge, der skal til eksamen.

- Det er faktisk ikke mere end to dage siden, at min egen datter brokkede sig, for hun skal også til studentereksamen og syntes, at det var et mærkeligt tidspunkt at reducere togdriften. Men hun fik samme forklaring, siger Jens Ole Kastlund.