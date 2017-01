Ved Køge Å og Blegdammen satte den rekordhøje vandstand sine spor. Men klokken 19.45 meldte kommunen, at vandet var begyndt at falde igen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Stormfloden ikke længere kritisk i Torvebyen

Køge - 04. januar 2017 kl. 20:19 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faren for, at vandstanden skulle gøre mere skade i Torvebyen er ved at være ovre.

- Faren er ved at være ovre, men ikke 100 procent sikkert. Risikoen ved Netto er ovre, men til gengæld vil butikkerne hernede have problemer med spildevand natten over, fortæller Michael Munk, der er driftsassistent i ETK.

Han forventer, at KLAR Forsyning går i gang i Torvebyen, når vandstanden kommer ned på 110 centimeter over normal vandstand.

Hovedfokus er således i Torvebyen og lagunen ved Havstokken.

- Vi kan endnu ikke registrere, at vandstanden er tilbagegående ved Havstokken, og vi har en lille teori om, at det skyldes lagunen, at det går så langsomt. Men det ser ikke ud til at være kritisk, understreger Michael Munk, der fortsat har alle mand i sving.

- Vi har en stor cadeau til alle, der har været på i dag - ikke kun vores egne kolleger. Og ETK-kollegerne er ikke til at jage hjem, så vi kæmper videre og er klar, hvis der er brug for hjælp, slutter driftsassistenten.