Storentreprenør lader håndværkere bo ulovligt i nedlagt SFO

Køge - 20. maj 2017 kl. 05:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden januar har entreprenørfirmaet Vestergaard Nielsen A/S ladet tre polske håndværkere, der arbejder for dem, bo i en nedlagt SFO i Lellinge. Men det er ikke lovligt, slår Køge Kommune fast over for DAGBLADET Køge.

- Jeg forstår slet ikke, at de skal være der. Der skal ikke bo nogen. SFO'en er ikke godkendt til beboelse. Det er heller ikke forhold at give mennesker, der arbejder, siger byrådsmedlem Torben Haack (SF), der har taget sagen op.

Entreprenørfirmaet har købt SFO'en til nedrivning for i stedet at bygge boliger. Men administrerende direktør Karsten Vestergaard mener, at han i god tro har ladet tre af sine medarbejdere leje den nedlagte SFO.

- Jeg har ikke været bevidst om, at det er ulovligt. Jeg mener ikke, at vi gør noget ulovligt, for det har kommunen ikke fortalt mig, siger Karsten Vestergaard.

Køge Kommune har nu bedt Karsten Vestergaard om at få orden i forholdene.

