Se billedserie Der var store smil hos eleverne fra Vemmedrupskolens 2. klasser, da de tirsdag formiddag modtog en donation fra Arnold Busck i Køge i form af bøger og spil. Foto: Sandra Larsen

Store smil: Lokale samler læsestof ind til eleverne fra Vemmedrup

Køge - 12. september 2017 kl. 14:32 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter konstateringen af skimmelsvamp i ni ud af ti bygninger på Vemmedrupskolen i Køge, er skolens elever nu spredt ud på naboskoler og andre lokaler. Tilbage står blandt andet skolens bibliotek, der på grund af skimmelsvampen er helt lukket helt af.

Derfor mangler flere klasser i øjeblikket bøger og undervisningsmaterialer, indtil biblioteket og læsestoffet bliver renset. Problemet har fået flere forældre til børn på skolen til at kaste sig ud i et større indsamlingsprojekt.

Gennem Facebook-gruppen »Nødbibliotek til Vemmedrupskolen« har flere lokale ildsjæle sat sig for at etablere et nyt og akut bibliotek med læsestof til skolens elever. Tovholder Ditte Wiese Winther-Rasmussen er forældre til to børn på skolen i henholdsvis 4. og 7. klasse, og hun ser lokalsamfundets hjælp som en vigtig faktor.

- Vi er et stærkt lokalsamfund, som gerne vil give vores børn en så almindelig hverdag som mulig og hjælpe både børn og lærere. Det handler ikke om, at vi vil fratage kommunen sit ansvar, men det er en særlig situation, der kræver, at vi står sammen og hjælper hinanden, siger hun.

I skrivende stund har Facebook-gruppen 49 medlemmer, og i øjeblikket leder man efter et sted til at opbevare bøger og undervisningsmateriale.

- Vi har bare kastet os ud i det, og lige nu prøver vi at finde et sted, eksempelvis en skurvogn eller en campingvogn, hvor vi kan lave et nødbibliotek. Det er afklaret med skolens ledelse, som har givet os lov, så nu skal vi finde ud af, hvad der kan rumme bøgerne, så de ikke bliver våde og kolde, siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

Hun fortæller, at mange forældre har meldt sig på banen med bøger, ligesom et hav af andre har givet tilsagn om at donere læsestof. Listen tæller i øjeblikket både Arnold Busck, Bog & Idé, et mindre forlag, lokale forfattere fra Køge, Rema 1000 og forskellige såkaldte bogbloggere.

Alle har de sagt ja til at give enten bøger eller undervisningssæt videre til eleverne fra Vemmedrupskolen, og den store opbakning glæder forældrene.

- Det beviser, at Vemmedrup er et rigtig solidt lokalsamfund, hvor skolen er vigtigt, og man står sammen. Det er et tydeligt signal til kommunen om, at vi vil skolen, og at vi vil samarbejde og støtte op om den, siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

Hvis det oprindelige bibliotek på skolen en dag skulle blive renset og åbnet op igen, så er planen, at de mange indsamlede bøger skal doneres videre til nonprofit-organisationen Læs for Livet.